Golpe a ‘Carne Rancia’ en Salgar, Antioquia: tres capturados, un abatido y un menor aprehendido

Salgar, Antioquia

Una operación conjunta de la Policía y el Ejército Nacional logró una significativa afectación a la estructura criminal “Carne Rancia”, dedicada al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Salgar, suroeste antioqueño. Durante cinco diligencias de allanamiento y registro fueron capturados tres presuntos integrantes de la banda, aprehendido un adolescente y abatido en medio de un enfrentamiento un cuarto hombre conocido como alias “Caníbal”.

La acción, liderada por la Unidad Básica de Investigación Criminal de Ciudad Bolívar, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial y el Ejército, se centró en desarticular las capacidades operativas de esta organización que, según las autoridades, controlaba la venta de drogas y generaba violencia en la zona.

Entre los detenidos figura alias “Crespo”, señalado como coordinador de los expendedores de la estructura, responsable del control del tráfico local de estupefacientes y de la coordinación de los distribuidores. También fueron capturados alias “Calabazín” y alias “La Liendra”.

De manera simultánea, las autoridades aprehendieron a un adolescente que, según la investigación, participaba activamente en actividades relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo, alias “Caníbal”, quien presuntamente actuaba como expendedor de drogas y punto de observación criminal para la banda, atacó con arma de fuego al personal del Ejército que apoyaba las diligencias. Como respuesta, se produjo un enfrentamiento en el que el hombre resultó muerto.

Material incautado

En los allanamientos las autoridades decomisaron:

• Una subametralladora tipo Ingram

• 47 cartuchos de diferentes calibres

• Aproximadamente 250 dosis de clorhidrato de cocaína, base de coca y marihuana

• Dos teléfonos celulares

• Una libreta con anotaciones contables

• Una gramera

Todos los elementos y las personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Con este golpe, la Policía Nacional en Antioquia busca seguir debilitando las estructuras que se financian con el narcomenudeo y que afectan la tranquilidad de los habitantes de Salgar, un municipio que ha registrado hechos de violencia asociados a estas actividades ilícitas.