En La Unión Nariño explotó acopio clandestino de pólvora: El hecho deja tres fallecidos

La Unión - Nariño

Tres personas fallecieron y diez más resultaron heridas como consecuencia de una explosión que afectó varias viviendas del barrio Valencia, en el municipio de La Unión en Nariño donde, según las autoridades, se realizaban actividades relacionadas con la fabricación y manipulación de pólvora.

De acuerdo con el alcalde de La Unión, Jaime Montenegro, la emergencia se presentó en una vivienda donde se almacenaba de manera clandestina una gran cantidad de material pirotécnico y donde posteriormente afectó a otras casas de la zona.

Según el reporte preliminar el saldo es de tres personas fallecidas y diez lesionadas, de las cuales dos fueron remitidas en estado de gravedad a centros asistenciales de Pasto, mientras tanto, los organismos de socorro lograron controlar el incendio y a esta hora se adelanta la recolección del material pirotécnico que fue retirado de las viviendas para evitar nuevas explosiones.

El mandatario advirtió que ya se había realizado reuniones de sensibilización con las personas que tradicionalmente se dedican a la fabricación y venta de pólvora buscando que abandonaran esta actividad por el riesgo que representa reiterando que se trata de una actividad ilegal.