El Pulso del Fútbol, 26 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol analiza los posibles cambios de la Selección Colombia para enfrentarse a Portugal el sábado en Miami.
El Pulso del Fútbol, 26 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el tercer partido de Colombia para establecer si es primero o segundo del grupo K, César sobre el tema dijo:” Colombia si pierde contra Portugal, le tocaría contra Ghana o Croacia”, Steven agregó: “Prefiero a Ghana, a Colombia le va mejor enfrentando equipos africanos”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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