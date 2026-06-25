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25 jun 2026 Actualizado 22:10

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El 32° Encuentro Nacional de Maestros Artesanos se vive en Neiva

El evento reúne a artesanos de Colombia y cuatro países invitados del 25 al 29 de junio en La Vorágine.

32° Encuentro Nacional de Maestros Artesanos en Neiva: un viaje al alma y la identidad de los pueblos. Foto Gobernación del Huila

32° Encuentro Nacional de Maestros Artesanos en Neiva: un viaje al alma y la identidad de los pueblos. Foto Gobernación del Huila

32° Encuentro Nacional de Maestros Artesanos en Neiva: un viaje al alma y la identidad de los pueblos. Foto Gobernación del Huila

Valentina Gasca

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Con entrada gratuita, el 32° Encuentro Nacional de Maestros Artesanos abrió sus puertas en el Recinto Ferial La Vorágine de Neiva. El evento se desarrollará hasta el 29 de junio y contará con la participación de 71 artesanos de 19 municipios del Huila, además de delegaciones nacionales e internacionales.

Valle del Cauca y Casanare son los departamentos invitados de honor, mientras que República Dominicana, Bolivia, Perú y Paraguay participan con maestros artesanos que compartirán sus técnicas y tradiciones. La programación incluye exhibiciones, demostraciones de oficio y espacios de intercambio cultural.

Según la Secretaría de Cultura del Huila, los artesanos cuentan con stands gratuitos para promover la comercialización directa de sus productos. Además, el encuentro ofrecerá conversatorios y demostraciones en vivo para acercar al público al trabajo y la historia detrás de cada pieza.

Los organizadores extendieron la invitación a la ciudadanía para asistir al certamen y conocer la riqueza artesanal del Huila, Colombia y los países invitados, en un espacio que busca fortalecer la identidad cultural y preservar los saberes tradicionales.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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