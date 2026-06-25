El 32° Encuentro Nacional de Maestros Artesanos se vive en Neiva

32° Encuentro Nacional de Maestros Artesanos en Neiva: un viaje al alma y la identidad de los pueblos. Foto Gobernación del Huila

Neiva

Con entrada gratuita, el 32° Encuentro Nacional de Maestros Artesanos abrió sus puertas en el Recinto Ferial La Vorágine de Neiva. El evento se desarrollará hasta el 29 de junio y contará con la participación de 71 artesanos de 19 municipios del Huila, además de delegaciones nacionales e internacionales.

Valle del Cauca y Casanare son los departamentos invitados de honor, mientras que República Dominicana, Bolivia, Perú y Paraguay participan con maestros artesanos que compartirán sus técnicas y tradiciones. La programación incluye exhibiciones, demostraciones de oficio y espacios de intercambio cultural.

Según la Secretaría de Cultura del Huila, los artesanos cuentan con stands gratuitos para promover la comercialización directa de sus productos. Además, el encuentro ofrecerá conversatorios y demostraciones en vivo para acercar al público al trabajo y la historia detrás de cada pieza.

Los organizadores extendieron la invitación a la ciudadanía para asistir al certamen y conocer la riqueza artesanal del Huila, Colombia y los países invitados, en un espacio que busca fortalecer la identidad cultural y preservar los saberes tradicionales.