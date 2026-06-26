Así finalizó la tabla de posiciones del Grupo F: Países Bajos clasifica y Túnez dice adiós

Países Bajos y Suecia lograron su clasificación directa a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; mientras que Suecia cuenta con posibilidades de clasificarse siendo una de las mejores terceras de la fase de grupos.

Así se disputaron los últimos dos partidos de la fase de grupos del Grupo F.

Vea también: Tabla de posiciones de mejores terceros en el Mundial 2026: así va la lucha por la clasificación

Túnez 1 - 3 Países Bajos

Países Bajos clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de conseguir siete puntos en la fase de grupos, luego de dos victorias y un empate frente a Japón, en la primera fecha.

En su último partido frente a Túnez, los dirigidos por Koeman comenzaron ganando muy temprano. En el minuto 3, Ellyes Skhiri, jugador de Túnez, anotó un gol en contra, dándoles la ventaja a los Países Bajos. Tan solo 4 minutos después, Brian Brobbey se encargaría de anotar el segundo. El partido se fue 2-0 al descanso, con una clara ventaja del conjunto neerlandés.

En el segundo tiempo, Túnez sorprendió a Países Bajos, y en el minuto 54 recortó la diferencia tras la anotación de Hazem Mastouri, para el 2-1. Sin embargo, Jan Paul van Hecke volvería a aumentar la ventaja, anotando el tercero de la ‘Naranja Mecánica’.

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Japón 1 - 1 Suecia

Japón y Suecia repartieron los puntos en el partido disputado en el AT&T Stadium de Dallas. Con empate a 1 gol, Japón ratificó su segundo lugar en la tabla de posiciones del Grupo F y asegura su lugar en la siguiente ronda; mientras que Suecia se mantiene con posibilidades de avanzar dentro de los mejores terceros.

En el primer tiempo, los equipos no se hicieron daño y se fueron al descanso empatados sin goles. Sin embargo, en el segundo tiempo Japón tomó la ventaja, con la anotación de Daizen Maeda en el minuto 56′.

El empate de Suecia llegó al minuto 62, tras un remate cruzado desde fuera del área de Anthony Elanga, imposible para el arquero Suzuki. Con este empate, el conjunto sueco llegó a cuatro unidades y cuenta con opciones de clasificarse a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones Grupo F