Ecuador sorprende a Alemania y Costa de Marfil elimina a Curazao: Tabla de posiciones del Grupo E

Alemania y Costa de Marfil aseguran su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la última fecha, Ecuador dio la sorpresa al vencer 2-1 a los alemanes y lograr el tercer puesto, que la deja con altas opciones de decir presente en la siguiente ronda.

Por su parte, Curazao dice adiós a su primer mundial, con una sola unidad fruto de su empate con Ecuador, que representó su primer punto en la historia.

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Ecuador 2 - 1 Alemania

Ecuador logró una victoria importante en la última fecha de la fase de grupos frente a Alemania, la primera del torneo. El equipo de Sebastián Beccacece cuenta con posibilidades altas de clasificar a la siguiente ronda del torneo, pues hasta el momento y a falta de que se disputen el resto de los partidos de la última fecha, se encuentra ubicada como la mejor tercera del torneo, con cuatro puntos.

A pesar de la derrota, Alemania se quedó con el liderato del grupo y clasificó primero a los dieciseisavos de final con seis unidades. El equipo de Nagelsmann encontró su único gol del compromiso al minuto dos tras un pase de Florian Wirtz y asistencia de Leroy Sané; la jugada fue polémica y protestada por el técnico ecuatoriano, pues había falta previa sobre Pedro Vite, quien fue elegido figura del partido.

Ecuador logró darle vuelta al marcador; en el minuto 9 de la primera parte, Nelson Angulo disparó a la portería, venciendo a Neuer. Finalmente, el gol que le daría la victoria al cuadro ecuatoriano llegó sobre la última parte del juego; luego de un córner, Gonzalo Plata le arrebató la pelota de las manos al guardameta alemán y le dio el primer triunfo a su selección.

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Curazao 0 - 2 Costa de Marfil

Sin grandes sorpresas en el segundo partido del grupo E, Costa de Marfil venció a Curazao, llegando a seis puntos en la tabla de posiciones y asegurando su participación en los dieciseisavos de final, por primera vez en su historia; mientras que Curazao se despide de su primer mundial, con 1 punto fruto del empate con Ecuador.

En este encuentro, el conjunto africano dominó gran parte del encuentro. El primer gol llegó muy temprano, al minuto 7′, con un disparo de Pépé, tras un pase de Dionandé. En el segundo tiempo, la ‘Ola azul’ tuvo dos opciones de gol, pero no logró finalizar correctamente.

El segundo gol de Costa de Marfil llegó al minuto 64′ tras un pase filtrado de Sangaré que fue aprovechado nuevamente por Pépé para aumentar la diferencia y quedarse con la victoria y la clasificación.

Tabla de posiciones Grupo E