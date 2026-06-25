🔴 Túnez vs Países Bajos - Japón vs Suecia EN VIVO|Siga la transmisión de la Copa del Mundo Grupo F

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su momento decisivo en el Grupo F. Países Bajos ya está clasificado y Japón depende de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Suecia aún conserva opciones de clasificación. Túnez, ya eliminado, intentará despedirse del torneo con una buena presentación.

Previa Túnez vs Países Bajos

Túnez afronta su último compromiso del Mundial con el objetivo de cerrar su participación de la mejor manera posible. Las “Águilas de Cartago” llegan eliminadas tras caer 4-0 ante Japón, resultado que evidenció sus dificultades ofensivas al no registrar remates al arco.

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Por su parte, Países Bajos buscará una victoria que le asegure el primer lugar del grupo. La Oranje llega con la confianza en alto tras golear 5-1 a Suecia y extender a 14 partidos su invicto en fases finales de la Copa del Mundo. Además, el conjunto neerlandés ha mostrado una gran efectividad de cara al arco, convirtiéndose en uno de los equipos más contundentes del torneo.

Previa Japón vs Suecia

Japón llega en un gran momento después de empatar 2-2 con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez. Los dirigidos por Hajime Moriyasu dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda e incluso tienen posibilidades de terminar como líderes del Grupo J.

Suecia, en cambio, está obligada a ganar para asegurar su clasificación. Tras comenzar el torneo con una goleada sobre Túnez, los suecos sufrieron una dura derrota 5-1 frente a Países Bajos y ahora buscarán recuperarse en un partido decisivo por un cupo a la fase eliminatoria.

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