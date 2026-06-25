Congreso de Diputados español solicitó a Pedro Sánchez su dimisión por casos de corrupción

Sánchez y Feijóo se enfrentan en el Parlamento en medio de una polémica en toda regla sobre la corrupción y las peticiones de convocar elecciones: Getty Images. / Europa Press News

El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves, con el apoyo de partidos de derecha y ultraderecha de la oposición, una moción en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dimitir para asumir responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno, aunque no han presentado aún una moción de censura.

Con los gritos de “dimisión, dimisión” de los diputados conservadores del Partido Popular (PP), que han impulsado esta moción, sin vinculación jurídica, para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, la votación ha salido adelante con 178 apoyos a favor y 171 en contra, mientras Sánchez, los miembros del Gobierno presentes y diputados del gobernante PSOE aplaudían en pie.

“Estamos ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su Gobierno y a su partido”, advirtió el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo (PP), quien agregó que pese a esto todavía no es momento de presentar una moción de censura.

El líder del PP insistió en que cualquier demócrata y primer ministro europeo tiene que seguir el designio de su Parlamento y que, si Sánchez no lo sigue, se sentará un precedente en la democracia española y europea.

“Efecto político cero”: Gobierno español

Por su parte, desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recordó que la moción afectada tiene un “efecto político cero”.

Aunque un grupo de mil militantes, exmilitantes y simpatizantes del PSOE, pidieron hoy en un comunicado a Sánchez que convoque elecciones este año y de un paso al lado en el partido.

Este grupo solicita un debate sobre la “situación crítica” del partido y la convocatoria de elecciones generales antes de que termine este año, así como de un congreso federal extraordinario para “fijar los parámetros políticos y programáticos” de cara a esos hipotéticos comicios adelantados y se abra un proceso de primarias para elegir a un sucesor de Sánchez.

La semana pasada la derecha y la ultraderecha españolas ya aprobaron otra moción en el Congreso sobre la debilidad del Gobierno, aunque sin pedir un adelanto electoral, apuntando “el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura”.

¿Qué cargos se le acusan al presidente Pedro Sánchez?

Sánchez enfrenta varios escándalos que involucran a exministros y personas que eran cercanas a él por casos de presunta corrupción y también varios miembros de su familia, incluidos su esposa y su hermano, tienen causas judiciales abiertas.

Además, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que pertenece al PSOE como Sánchez, está imputado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

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