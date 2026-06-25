Neiva tiene nueva soberana departamental: Stefanía Galvis es Señorita Huila 2026

Neiva

La representante de Neiva, Stefanía Galvis González, fue elegida como la nueva Señorita Huila 2026 durante la Velada de Elección y Coronación del Reinado Departamental del Bambuco. La ceremonia, realizada en el marco de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, rindió homenaje a los 90 años del Sanjuanero Huilense.

Tras ser elegida Señorita Neiva 2026 el pasado 22 de junio, Stefanía Galvis llegó al certamen departamental como una de las favoritas. Su desempeño en la velada de elección y coronación le permitió quedarse con el título de Señorita Huila 2026 y el derecho de representar al departamento a nivel nacional.

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Con la elección de Stefanía Galvis, Neiva vuelve a quedarse con uno de los títulos más importantes de las festividades sampedrinas. La nueva reina asumirá durante el próximo año la tarea de promover y preservar las tradiciones culturales del departamento y exaltar el legado del Sanjuanero Huilense y del Festival del Bambuco.

La corte real del Reinado Departamental del Bambuco 2026 quedó conformada por Mariana Andrea Obregón Rodríguez, representante de Guadalupe, quien fue elegida virreina, y Paula Isabel Vargas Castillo, de El Pital, quien obtuvo el título de princesa. . Las tres jóvenes serán embajadoras de las expresiones culturales y folclóricas del Huila durante su año de reinado.