Neiva entregó renovada la cancha sintética de Canaima

Neiva

La Alcaldía de Neiva entregó a la comunidad la renovada cancha sintética del barrio Canaima, en la comuna Seis, como parte del plan de recuperación de escenarios deportivos públicos que busca mejorar las condiciones para la práctica del deporte en diferentes sectores de la ciudad. La obra beneficiará a más de 3.000 niños, niñas y jóvenes que diariamente utilizan este espacio para entrenamientos y procesos de formación deportiva.

La intervención incluyó el cambio total del tapete sintético, la instalación del sistema de shock pad, adecuación de desagües, nivelación del terreno, además de trabajos de pintura y embellecimiento en los alrededores. La recuperación de esta cancha hace parte de la inversión de $3.100 millones, provenientes del crédito de $80.000 millones aprobado para el municipio, recursos destinados a la renovación de canchas sintéticas públicas.

Durante la entrega, el alcalde de Neiva, Germán Casagua, aseguró que la recuperación de este escenario hace parte del compromiso de su administración con el deporte. “Este escenario deportivo estaba destrozado. Entonces, se lo estamos entregando hoy a los ciudadanos en perfecto estado, como se lo merecen los deportistas. Viene la remodelación de muchas más y la construcción de canchas nuevas (...) Aquí, con estas acciones, les estamos demostrando cómo se recupera nuestro municipio", afirmó el mandatario.

Por su parte, el concejal Camilo Perdomo destacó que la inversión permitirá fortalecer los procesos deportivos y ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes. “Hoy se está haciendo entrega de esta importante cancha sintética para el disfrute de todos estos clubes que hacen el ejercicio aquí, que son escuelas de formación y que efectivamente le estamos arrebatando a estos jóvenes a la calle y a la delincuencia“, expresó.

La administración municipal informó que la estrategia contempla la intervención de once escenarios deportivos, algunos con renovación integral y otros con labores de mantenimiento para prolongar su vida útil. Además, anunció que en las próximas semanas continuará la entrega de nuevas obras deportivas en diferentes sectores de Neiva.