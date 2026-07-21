Arroceros del Huila advierten crisis histórica por caída de precios y alza del 50 % en fertilizantes

Neiva

El sector arrocero del Huila atraviesa una situación crítica debido a la caída sostenida del precio del arroz durante los últimos 17 meses, lo que ha llevado a miles de productores a trabajar a pérdida. Los agricultores afirman que cerca del 90 % de quienes deciden sembrar enfrentan un alto riesgo de perder su inversión, razón por la cual muchos han optado por dejar sus tierras sin cultivar.

En el departamento se siembran aproximadamente 24.000 hectáreas de arroz al año. Sin embargo, las pérdidas económicas oscilan entre 2 millones a y 2,5 millones de pesos por hectárea, lo que representa un impacto estimado de 60.000 a 70.000 millones de pesos anuales para el sector. La crisis también se refleja en extensas zonas agrícolas del Huila y Tolima, donde antes predominaban los cultivos y hoy permanecen abandonadas.

Alcy Cortes, productor huilense, comentó que “los arroceros señalaron que, durante una asamblea departamental, acordaron presentar al nuevo Gobierno un documento con propuestas para enfrentar la crisis. Entre sus principales solicitudes están medidas que permitan mejorar el precio pagado al productor y garantizar la rentabilidad del cultivo”.

Por ahora, los productores descartan realizar bloqueos en las vías nacionales y prefieren abrir un diálogo con el Gobierno entrante. No obstante, expresaron su preocupación por el incremento del 50 % en el costo de los fertilizantes durante los últimos dos meses. Como ejemplo, indicaron que un bulto de urea pasó de 120.000 a 190.000 pesos, situación que agrava aún más la crisis y pone en riesgo la producción nacional de arroz.