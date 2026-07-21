Neiva reduce en un 76 % los casos de dengue y mantiene en cero las muertes durante 2026

Neiva

Neiva registra 315 casos de dengue entre confirmados y probables durante 2026. Del total, 194 pacientes no presentan signos de alarma, 102 sí los tienen y 19 corresponden a casos graves. La buena noticia es que, hasta la fecha, no se ha reportado ninguna muerte por esta enfermedad, pese a que la ciudad continúa en una zona de alta transmisión.

Las autoridades de salud destacaron que el municipio presenta una reducción superior al 76 % en los casos de dengue frente al mismo periodo del año anterior. Asimismo, recordaron que en 2024 se registraron cerca de 10.000 casos, por lo que atribuyen la disminución a las campañas de prevención, el control de criaderos y el trabajo conjunto con la comunidad.

En cuanto a la fiebre amarilla, la Secretaría de Salud confirmó que Neiva no registra ningún caso, pese a la cercanía con municipios y departamentos donde sí se presentaron contagios. La cobertura de vacunación en la población del Sisbén alcanza el 98 %, mientras que en la zona rural los barridos vacunales también superan ese porcentaje.

Productores de arroz aseguran que el sector enfrenta una de las peores crisis de su historia. Sin embargo, advirtieron que la llegada del fenómeno de El Niño podría favorecer la proliferación del mosquito si no se lavan y tapan adecuadamente las albercas y recipientes de almacenamiento de agua.