Todo listo en Neiva para el desfile militar del 20 de Julio

El desfile iniciará a las 10:00 de la mañana desde la carrera 4 con calle 1. Foto Novena Brigada

Neiva

La ciudad de Neiva tiene todo preparado para conmemorar este lunes festivo 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, con una programación que incluirá eucaristía, actos protocolarios y el tradicional desfile militar, policial e interinstitucional. La Novena Brigada del Ejército Nacional invitó a la ciudadanía a acompañar esta celebración patria.

La jornada comenzará a las 8:00 de la mañana con una eucaristía en la Catedral Inmaculada Concepción. A las 9:00 a. m., en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila, se realizará la ceremonia de izada del pabellón nacional y la imposición de condecoraciones a integrantes de la Fuerza Pública y ciudadanos destacados por su servicio al país.

El recorrido avanzará por la carrera 4 hasta la Gobernación del Huila. Foto Novena Brigada Ampliar El recorrido avanzará por la carrera 4 hasta la Gobernación del Huila. Foto Novena Brigada Cerrar

El desfile iniciará a las 10:00 de la mañana desde la carrera 4 con calle 1. El recorrido avanzará por la carrera 4 hasta la Gobernación del Huila, donde estará ubicada la tribuna principal; continuará por la calle 10, la carrera 5 y la calle 21, para finalizar en la carrera 16, permitiendo que los asistentes acompañen el paso de las diferentes delegaciones.

Durante el recorrido participarán las unidades de la Novena Brigada, entre ellas los batallones Cacique Pigoanza, Magdalena, Tenerife y Alta Montaña, además de unidades de desminado humanitario, infraestructura, Policía Militar y Gaula Militar Huila. También desfilarán la Policía Nacional, entidades del orden departamental y municipal, las bandas de guerra y de músicos, la reserva activa y el bloque de héroes heridos en cumplimiento del deber, además de una exhibición de capacidades operacionales y vehículos tácticos del Ejército Nacional.