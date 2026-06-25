Huila fortalece su liderazgo en salud con reconocimiento internacional

Neiva

Las instituciones destacadas fueron el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Ambos centros asistenciales sobresalieron por la calidad de sus equipos médicos, la disponibilidad de servicios especializados y la capacidad de atención para pacientes que requieren procedimientos de alta complejidad.

El departamento del Huila recibió una importante distinción en el ámbito de la salud al lograr que dos de sus hospitales públicos fueran reconocidos dentro de los mejores de América Latina por su infraestructura y capacidad tecnológica. Este resultado refleja los avances alcanzados en la modernización de los servicios médicos y en el fortalecimiento de la red hospitalaria del territorio.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, comento que “resaltó que este reconocimiento es producto del trabajo constante de médicos, enfermeros, personal administrativo y directivos que han contribuido al mejoramiento de la atención en salud. Asimismo, señaló que las inversiones realizadas en infraestructura y tecnología han permitido ofrecer servicios más eficientes y oportunos a la comunidad”.

Este logro adquiere mayor relevancia debido a los retos que enfrenta actualmente el sistema de salud colombiano. Además de beneficiar a la población huilense, estos hospitales atienden a pacientes provenientes de otros departamentos del sur del país, consolidando al Huila como un referente regional en la prestación de servicios médicos modernos, humanizados y de calidad.