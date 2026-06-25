Colombia inicia despliegue de ayuda humanitaria para Venezuela: así será el operativo

Colombia puso en marcha su respuesta humanitaria para apoyar a Venezuela tras el fuerte terremoto que sacudió al vecino país y se sintió tambien en gran parte del territorio colombiano.

Desde hoy, jueves, comenzará la articulación del operativo que permitirá el despliegue del equipo colombiano del primer operativo de búsqueda y rescate, luego de que el Comité Nacional de Manejo de Desastres aprobara por unanimidad el envío de la misión humanitaria.

Como primer paso, a la una de la tarde se dará inicio a la reunión en Bogotá en la que participarán las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para ultimar la coordinación del despliegue del equipo que viajará a territorio venezolano.

Así estará conformada la misión que viajará a Venezuela

El operativo será liderado por el equipo USAR COL-1, recientemente reclasificado por las Naciones Unidas como uno de los grupos especializados en búsqueda y rescate urbano.

La misión estará integrada por más de 60 especialistas, cuatro caninos y cerca de 12 toneladas de equipos. En ella participarán organismos como Bomberos, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, encargada del transporte estratégico de la misión.

En ese sentido, tambien la UNGRD, explicó que la respuesta se desarrollará por fases. Durante las primeras 48 a 72 horas los equipos concentrarán sus esfuerzos en evaluar la magnitud de la emergencia y en la búsqueda y rescate de personas atrapadas. Una vez concluya esa primera etapa, se determinará si Venezuela requiere apoyo adicional en atención hospitalaria o asistencia humanitaria.

Bogotá también pondrá capacidades técnicas al servicio de la emergencia

Durante la rueda de prensa, el director del IDIGER, Guillermo Escobar, confirmó que el Distrito apoyará la misión con capacidades adicionales que podrán ser activadas de acuerdo con las necesidades identificadas en terreno.

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Entre ellas se encuentran equipos de ingenieros especializados para evaluar edificaciones que hayan resultado afectadas por el terremoto, sistemas de comunicación satelital para garantizar el contacto permanente de los rescatistas y apoyo técnico para procesos de potabilización de agua, en caso de que sea requerido por las autoridades venezolanas.

¿Qué pasará con los colombianos que están en Venezuela?

La Cancillería informó que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos colombianos afectados por el terremoto.

Sin embargo, indicaron que, el Consulado de Colombia en Caracas permanecerá cerrado temporalmente debido a los daños que sufrió la infraestructura. Por esta razón, según lo informado por Paula Andrea Cerón, viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, habilitó líneas de atención consular las 24 horas para orientar y asistir a los connacionales que permanezcan en territorio venezolano.

Cruz Roja abre campaña de donaciones

Como parte de la respuesta humanitaria, la Cruz Roja Colombiana tambien es una de las entidades articuladas para esta misión. La entidad habilitó una campaña para recibir donaciones destinadas a atender la emergencia.

Según la organizacíon, por ahora, únicamente se recibirán aportes en dinero, ya que las necesidades de la población afectada serán definidas una vez finalice la evaluación oficial de daños. Por esa razón, en esta etapa no se recibirán donaciones en especie.

Además, la entidad activó una línea especial para las personas que hayan perdido contacto con familiares en Venezuela y requieran apoyo para su localización.

Las autoridades señalaron que la respuesta humanitaria por parte de colombia será ajustada de acuerdo con la evolución de la emergencia y las solicitudes que realicen las autoridades venezolanas.