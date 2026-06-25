El Pulso del Fútbol, 25 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol analiza cómo se perfilan los cruces de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
¿Colombia primera del grupo K? El Pulso del Fútbol, 25 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la preparación de la Selección Colombia para recibir a Portugal el sábado en Miami, César dijo: “Le tengo noticias de la posible formación de Colombia y las novedades que plantea Nestor Lorenzo”. Sobre el tema, Steven agregó: “Hasta ahora Colombia enfrentaría a Croacia pero usted sabe, nos puede tocar cualquiera, yo prefiero a Ghana”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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