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25 jun 2026 Actualizado 20:17

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El Pulso del Fútbol, 25 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza cómo se perfilan los cruces de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: “El fútbol es popular pero los precios no lo son”, secretaria de Turismo de México (Photo by MB Media/Getty Images)

Mundial 2026: “El fútbol es popular pero los precios no lo son”, secretaria de Turismo de México (Photo by MB Media/Getty Images) / MB Media

Mundial 2026: “El fútbol es popular pero los precios no lo son”, secretaria de Turismo de México (Photo by MB Media/Getty Images)
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¿Colombia primera del grupo K? El Pulso del Fútbol, 25 de junio del 2026

¿Colombia primera del grupo K? El Pulso del Fútbol, 25 de junio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la preparación de la Selección Colombia para recibir a Portugal el sábado en Miami, César dijo: “Le tengo noticias de la posible formación de Colombia y las novedades que plantea Nestor Lorenzo”. Sobre el tema, Steven agregó: “Hasta ahora Colombia enfrentaría a Croacia pero usted sabe, nos puede tocar cualquiera, yo prefiero a Ghana”.

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