Mundial 2026: “El fútbol es popular pero los precios no lo son”, secretaria de Turismo de México (Photo by MB Media/Getty Images) / MB Media

¿Colombia primera del grupo K? El Pulso del Fútbol, 25 de junio del 2026 00:00:00 39:11 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la preparación de la Selección Colombia para recibir a Portugal el sábado en Miami, César dijo: “Le tengo noticias de la posible formación de Colombia y las novedades que plantea Nestor Lorenzo”. Sobre el tema, Steven agregó: “Hasta ahora Colombia enfrentaría a Croacia pero usted sabe, nos puede tocar cualquiera, yo prefiero a Ghana”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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