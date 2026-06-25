Anuncian que continuará el pico y placa en la vía Murillo – Manizales, tras decisión de Tribunal

Tolima

Tras la decisión que tomó el Tribunal Superior de Ibagué de levantar la medida de pico y placa en la vía Murillo – Manizales a partir del primero de julio, se conoció que las entidades ahora a cargo del corredor vial decidieron prolongar las restricciones.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, indicó que, durante una sesión en Bogotá con la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República, su departamento propuso levantar definitivamente la medida, pero las demás entidades acordaron su continuidad.

“El departamento del Tolima, viendo los resultados de la medida, manifestó que el pico y placa no era la alternativa idónea para continuar. Sin embargo, toda la mesa concordó en que vamos a continuar con el pico y placa y vamos a construir un documento para presentar al Ministerio de Transporte, que deberá expedir este acto administrativo”, detalló Lozano.

Se prevé que dicho documento contenga las nuevas condiciones de restricción o prohibición de movilidad para la vía Murillo – Manizales, que luego de su pavimentación se ha convertido en un epicentro turístico por cuenta de sus paisajes de nevado y páramo.

“El magistrado indicó que no puede mantener el pico y placa porque no está dentro de sus competencias y ya les corresponde a las entidades y organismos regular la situación”, precisó la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar, señaló que implementarán un plan de choque mientras se define la continuidad del pico y placa, con restricciones como la prohibición de parqueo en la vía y topes máximos de velocidad, además de controles de Policía.