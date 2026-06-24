Uribe sobre Jesús María Valle: No fui su enemigo; lo acompañé a Ituango por denuncias paramilitares

La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez el próximo 24 de julio de 2026 por las masacres de El Aro, La Granja, el crimen de Jesús María Valle y por la presunta conformación del bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas, en la época en la que fue de propiedad de la familia.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Uribe Vélez se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía. Aseguró que la decisión tiene motivaciones políticas, señalando que se tomó a solo dos días de las elecciones presidenciales de segunda vuelta y sin practicar las pruebas necesarias.

Con relación al crimen de Jesús María Valle, el exmandatario manifestó su profundo dolor por la acusación de su crimen y aseguró que nunca fue su enemigo. Recordó que lo recibió en su gobernación y viajó con él a Ituango tras una toma guerrillera.

“Antes que todo les tengo que decir que mi dolor, yo no fui enemigo ni tuve enemigo al lector Jesús María Valle. Él, por ejemplo, me visitó a la Gobernación, lo recibí amablemente; a raíz de una toma guerrillera, fui con él a Ituango, se quejó de paramilitares. Esto todo está registrado en las noticias de la época y está en el expediente, y además yo lo repetí en una versión libre y en una declaración ante la Fiscalía de Medellín", expresó.

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