SATENA abrirá ruta directa entre Medellín y Neiva con tres frecuencias semanales

Esta aeronave aumentará la capacidad de pasajeros para la ruta. Foto | webinfomil.com

Medellín, Antioquia

La nueva ruta tendrá como punto de partida el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y operará inicialmente los lunes, miércoles y viernes, facilitando los desplazamientos de viajeros por motivos de turismo, negocios, salud y actividades académicas.

De acuerdo con el itinerario establecido, el vuelo saldrá de Medellín a las 8:40 de la mañana y arribará a Neiva a las 9:56 a.m.. Posteriormente, la aeronave despegará desde la capital huilense a las 10:55 a.m. y aterrizará en el Aeropuerto Olaya Herrera a las 12:12 del mediodía.

Más conectividad entre Antioquia y el Huila

La puesta en marcha de esta ruta permitirá reducir los tiempos de desplazamiento entre ambas regiones y ampliar las alternativas de transporte aéreo para los pasajeros que actualmente deben realizar conexiones en otras ciudades del país.

Además, la operación directa fortalecerá los intercambios comerciales, turísticos e institucionales entre Medellín y Neiva, dos ciudades con creciente demanda de movilidad aérea.

Itinerario inicial

Medellín – Neiva

Salida: 8:40 a.m.

Llegada: 9:56 a.m.

Neiva – Medellín

Salida: 10:55 a.m.

Llegada: 12:12 p.m.

La aerolínea indicó que la ruta comenzará con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes, y evaluará su comportamiento para determinar posibles ajustes o ampliaciones en la operación.