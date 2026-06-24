SATENA abrirá ruta directa entre Medellín y Neiva con tres frecuencias semanales
Comenzará operando tres veces por semana y que busca fortalecer la conectividad entre Antioquia y el departamento del Huila.
Medellín, Antioquia
La nueva ruta tendrá como punto de partida el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y operará inicialmente los lunes, miércoles y viernes, facilitando los desplazamientos de viajeros por motivos de turismo, negocios, salud y actividades académicas.
De acuerdo con el itinerario establecido, el vuelo saldrá de Medellín a las 8:40 de la mañana y arribará a Neiva a las 9:56 a.m.. Posteriormente, la aeronave despegará desde la capital huilense a las 10:55 a.m. y aterrizará en el Aeropuerto Olaya Herrera a las 12:12 del mediodía.
Más conectividad entre Antioquia y el Huila
La puesta en marcha de esta ruta permitirá reducir los tiempos de desplazamiento entre ambas regiones y ampliar las alternativas de transporte aéreo para los pasajeros que actualmente deben realizar conexiones en otras ciudades del país.
Además, la operación directa fortalecerá los intercambios comerciales, turísticos e institucionales entre Medellín y Neiva, dos ciudades con creciente demanda de movilidad aérea.
Itinerario inicial
Medellín – Neiva
- Salida: 8:40 a.m.
- Llegada: 9:56 a.m.
Neiva – Medellín
- Salida: 10:55 a.m.
- Llegada: 12:12 p.m.
La aerolínea indicó que la ruta comenzará con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes, y evaluará su comportamiento para determinar posibles ajustes o ampliaciones en la operación.
Sebastián Estrada Ramírez
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...