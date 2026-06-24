Reforma Agraria continúa transformando la vida de las familias campesinas en el Huila

Neiva

La entrega de 161 hectáreas a la Asociación de Mujeres Campesinas ASOMCAT, en el municipio de Tello, representa un avance significativo en la implementación de la Reforma Agraria en el Huila. Esta iniciativa garantiza el acceso a la tierra para las mujeres rurales.

según Lester Garrido, coordinador de tierras en el Huila, comento que “la Reforma Agraria ya ha generado resultados importantes en distintos municipios huilenses como Gigante, La Plata, Pitalito y San Agustín. Cientos de campesinos que durante años trabajaron tierras sin ser propietarios han logrado acceder a títulos y procesos de formalización”.

Con esta adjudicación, decenas de familias campesinas fortalecen su autonomía económica y encuentran nuevas oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Además, la medida impulsa la producción agrícola, promueve la seguridad alimentaria y consolida procesos de organización comunitaria que benefician a toda la región.

Las comunidades rurales esperan que el programa siga ampliándose para llegar a más familias que han dedicado su vida al trabajo agrícola y que aún esperan la oportunidad de convertirse en propietarias de la tierra que cultivan y que por años han habitado y ejercido como propietarios.