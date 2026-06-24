Pensando en la seguridad peatonal, Medellín instala 202 nuevos semáforos de piso

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, instaló 202 nuevos semáforos de piso en pasos peatonales estratégicos. Con esta intervención, el Distrito ya suma un total de 316 dispositivos de este tipo distribuidos entre 2025 y lo que va de 2026.

Los nuevos elementos tecnológicos se distribuyeron en tres zonas clave de la ciudad. La comuna 10 (La Candelaria) recibió 78 dispositivos, la comuna 11 (Laureles/Estadio) sumó 85 y la comuna 14 (El Poblado) incorporó 39 unidades.

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La iniciativa busca proteger a los peatones, quienes representan el 41 % de las víctimas mortales en las vías de la ciudad. Al ubicar las luces a nivel del andén, se refuerzan las señales tradicionales y se capta la atención de quienes caminan distraídos.

El proyecto incluye tótems peatonales más robustos y resistentes al vandalismo. Estas estructuras cuentan con paneles informativos y sonorizadores integrados, un componente diseñado para facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, destacó que el fortalecimiento de esta infraestructura busca ofrecer cruces más visibles, seguros e incluyentes. La protección de la vida de los caminantes seguirá como la prioridad de la administración.