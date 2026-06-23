Alerta en Medellín por estafas de falsos tramitadores que prometen entregar vehículos inmovilizados

Medellín

La Alcaldía de Medellín encendió las alarmas y lanzó una estricta advertencia a la ciudadanía para evitar que caigan en estafas de falsos intermediarios que prometen agilizar la devolución de vehículos inmovilizados. Desde la Secretaría de Movilidad se enfatizó que la entidad realiza una rigurosa verificación de la autenticidad y vigencia de todos los documentos antes de autorizar cualquier salida, por lo que los usuarios no deben entregar dinero ni datos personales a terceros que ofrezcan turnos preferenciales o soluciones milagrosas.

El trámite debe realizarse de manera virtual y obligatoria únicamente a través del portal oficial Movilidad en Línea. Para iniciar la solicitud, el propietario o poseedor del automotor debe tener la documentación al día. El sistema requiere escanear el documento de identidad, la licencia de tránsito y la licencia de conducción; estos mismos papeles deberán presentarse en su formato original al momento de asistir presencialmente a la sede asignada para retirar el vehículo.

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Las autoridades locales recordaron que la administración no realiza cobros adicionales por gestionar o adelantar este proceso. Los únicos valores que el ciudadano debe cancelar son las tarifas oficiales correspondientes a los servicios de grúa y parqueadero, los cuales se pueden pagar en línea o directamente en los puntos de atención autorizados. Cualquier cobro extra o exigencia de dinero por parte de particulares constituye una irregularidad.

Frente a esta situación, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, aseguró que se mantiene un trabajo articulado con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para frenar los delitos de fraude, falsificación y suplantación de identidad. El funcionario advirtió que cualquier persona que sea sorprendida intentando burlar el sistema con documentación falsa o mediante redes de tramitadores ilegales será capturada de inmediato y puesta a disposición de las autoridades judiciales.