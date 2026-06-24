Servicio de Urgencias de la Clínica Infantil de Colsubsidio cerrará por deudas de Famisanar EPS

SALUD

El servicio de urgencias de la Clínica Infantil de Colsubsidio en Bogotá cerrará de forma temporal por deudas acumuladas de la EPS Famisanar. El cierre se haría a partir del primero de julio.

“Esta situación compromete la sostenibilidad financiera de la IPS Colsubsidio e impide la continuidad en la prestación de los servicios bajo las condiciones actuales”, explicó la entidad.

De acuerdo con la entidad, con Corte a mayo de 2026, la cartera total adeudada por Famisanar EPS asciende a $702.963 millones de pesos.

Indican que el personal médico de urgencias pediatricas pasaría a otras clínicas en Bogotá, sin embargo, el gremio manifestó su incertidumbre y rechazo.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales, al gobierno electo y a los entes de control para que se tomen medidas inmediatas que eviten este daño irreparable a nuestros NNA. Esta decisión es una franca violación al fallo 2026-03-38 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obliga a tomar acciones antes de la decisión de un cierre de servicios o camas pediatricas", indicó el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia.