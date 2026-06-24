Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 jun 2026 Actualizado 19:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 24 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la actuación de Colombia en su segunda aparición en la Copa del Mundo.

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: Daniel Munoz #2 of Colombia celebrates after scoring a goal in the second half during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Doug Zimmerman/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: Daniel Munoz #2 of Colombia celebrates after scoring a goal in the second half during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Doug Zimmerman/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Doug Zimmerman/ISI Photos

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: Daniel Munoz #2 of Colombia celebrates after scoring a goal in the second half during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Doug Zimmerman/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google
¿Cambiaría el equipo que juega bien y gana? El Pulso del Fútbol, 24 de junio del 2026

¿Cambiaría el equipo que juega bien y gana? El Pulso del Fútbol, 24 de junio del 2026

00:00:0034:43
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la buena actuación de Colombia en el partido de anoche frente al Congo, César dijo: “Estoy muy feliz por la Selección Colombia porque ya no hablan solo con respeto sino con admiración de este equipo” Sobre el tema, Steven agregó: “La pausa de hidratación marcó un antes y un después en el partido, fueron los 25 minutos mejores jugados desde la copa América.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir