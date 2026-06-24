El Pulso del Fútbol, 24 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol analiza la actuación de Colombia en su segunda aparición en la Copa del Mundo.
¿Cambiaría el equipo que juega bien y gana? El Pulso del Fútbol, 24 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la buena actuación de Colombia en el partido de anoche frente al Congo, César dijo: “Estoy muy feliz por la Selección Colombia porque ya no hablan solo con respeto sino con admiración de este equipo” Sobre el tema, Steven agregó: “La pausa de hidratación marcó un antes y un después en el partido, fueron los 25 minutos mejores jugados desde la copa América.
No olvide escuchar el audio del programa.
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