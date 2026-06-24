¿Cambiaría el equipo que juega bien y gana? El Pulso del Fútbol, 24 de junio del 2026 00:00:00 34:43 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la buena actuación de Colombia en el partido de anoche frente al Congo, César dijo: “Estoy muy feliz por la Selección Colombia porque ya no hablan solo con respeto sino con admiración de este equipo” Sobre el tema, Steven agregó: “La pausa de hidratación marcó un antes y un después en el partido, fueron los 25 minutos mejores jugados desde la copa América.

No olvide escuchar el audio del programa.

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