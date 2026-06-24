¿Cura para el ébola a la vista?, OMS anuncia ensayos de dos tratamientos a la enfermedad

Un ensayo clínico sobre dos tratamientos contra el ébola se lanzará la próxima semana en la República Democrática del Congo (RDC), anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ensayo se llevará a cabo en la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia, y podría involucrar a entre 500 y 1.000 personas, dependiendo de la eficacia de los tratamientos, según la OMS.

La epidemia afecta en menor medida a Uganda. Fue provocada por una cepa rara del virus, llamada Bundibugyo, contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

“Los preparativos han terminado para un ensayo clínico sobre dos tratamientos, que debería comenzar en la RDC la próxima semana”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa. Precisó que se trata del anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir.

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Acompañamiento de miembros de la Organización Mundial de la Salud a profesionales sanitarios en Liberia. (Foto: John Moore/Getty Images) / John Moore Ampliar Acompañamiento de miembros de la Organización Mundial de la Salud a profesionales sanitarios en Liberia. (Foto: John Moore/Getty Images) / John Moore Cerrar

Este ensayo clínico permitirá evaluar si estos dos tratamientos “pueden contribuir a reducir la mortalidad en los pacientes afectados por la enfermedad del virus Bundibugyo, cuando se administran solos o combinados”, especificó.

Adhanom Ghebreyesus precisó que el ensayo corre a cargo de “un consorcio” que incluye el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, la ONG Alima, la Universidad de Oxford y la OMS.

Más de mil casos

La República Democrática del Congo (RDC) elevó a 277 los muertos y 1.094 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, y alertó de que se mantiene “una transmisión comunitaria continua y creciente”.

Según el último boletín difundido por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, que cubre los datos recogidos, la tasa de letalidad se sitúa en un 25,3 % y se han detectado contagios en 34 del total de 104 zonas de salud que componen las tres provincias congoleñas afectadas.

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Al menos 387 personas se encuentran “hospitalizadas o en aislamiento” y la tasa de rastreo de contactos alcanza el 72,8 %, mientras un total de 115 personas se han recuperado hasta ahora de la enfermedad.

“La intensificación de las acciones de salud pública en materia de vigilancia epidemiológica y biológica (descentralización de las capacidades diagnósticas) ha contribuido a una detección precoz y ha confirmado una transmisión comunitaria continua y creciente”, indicó el INSP.

El organismo alertó también sobre “desafíos persistentes en la atención temprana o el acceso a la atención sanitaria”, así como la detección de posibles nuevos contagios en zonas de salud todavía no afectadas, lo que “podría indicar una extensión geográfica que requiera una investigación más exhaustiva”.

Más de un mes

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia (con un 91,1 % de los casos y un 81,6 % de las muertes), pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera “alto” el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y “bajo” a escala global.

Tercera epidemia

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Se trata ya de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha.

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El actual brote tan solo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.