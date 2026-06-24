ANT entregó más de 140 títulos de predios para campesinos en Chaparral, Tolima

Tolima

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) llegó al municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, para entregar 142 títulos de propiedad rural al mismo número de familias campesinas.

La formalización de la propiedad permite que las familias campesinas accedan con mayor facilidad a programas de apoyo estatal, créditos agropecuarios, proyectos productivos y procesos de inversión rural, generando mejores condiciones para el desarrollo económico y social de los territorios.

“Venimos a entregarles resultados a las comunidades rurales de todo el sur del Tolima. Estamos formalizando la propiedad de los campesinos de este territorio; con esto, nos la jugamos por el campesinado del departamento, pues traemos seguridad jurídica y seguridad alimentaria para los territorios”, afirmó el subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, Julián Ballén.

Los 142 títulos entregados en Chaparral se suman a los más de 3.600 títulos de propiedad otorgados en el departamento del Tolima durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, equivalentes a alrededor de 18.000 hectáreas formalizadas.

“Estábamos esperando hace 17 años este documento para tener la posibilidad de acceder a un crédito y trabajar más tranquilos para el sostenimiento de mi familia y seguir adelante”, expresó Jhon Dusán, beneficiario de la entrega de un título y agricultor de la vereda El Limón.

Durante la jornada, la Agencia Nacional de Tierras destacó que estos avances benefician no solo a las familias de Chaparral, sino también a campesinos de los municipios de Planadas, Ataco y Rioblanco, territorios fundamentales para la producción agrícola y la seguridad alimentaria de la región.

Jetsinover Díaz, representante de la asociación Corviter, se mostró complacido con lo hecho por la ANT. “Muy contento porque estos títulos nos brindan la posibilidad de avanzar en la Reforma Agraria. Es muy importante lo que ha sucedido en este gobierno, pues nos ha aportado y brindado oportunidades. Hemos podido ser parte de una Zona de Reserva Campesina”, concluyó.