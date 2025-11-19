Directivos de Asinort ven con buenos ojos la llegada de Herman Bayona en el FOMAG

Cúcuta

El gobierno designó a quien fue vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, Herman Bayona, como nuevo vicepresidente del FOMAG, tras la salida de Aldo Cadena.

Ante la llegada de Bayona al FOMAG, desde el sindicato de docentes en Norte de Santander, ven con buenos ojos el papel que este médico cirujano pueda ejecutar en el nuevo modelo de salud docente.

Más información En Cúcuta dan a conocer dos nuevos carteles con los delincuentes más buscados

Arturo Solano, secretario de salud de Asinort, resaltó que Bayona estuvo en la proyección del nuevo modelo de salud y que, desde un principio, debió asumir este cargo, asegurando que quizá de esa manera, no se hubiese presentado tanto traumatismo en el país.

"El nombramiento del doctor Bayona como vicepresidente de la Fiduprevisora ha sido una muy buena elección del presidente de la República, porque él ha sido el estructurador de este nuevo modelo de salud para el magisterio, es una persona que ayudó a construir, porque era de las personas que Fecode tenía allá, o sea, era la persona en la cual Fecode confiaba“, dijo Solano.

Resaltó además la educación académica en el sector salud que tiene Bayona, “él es la persona que conoce, además es un médico, es un cirujano muy bueno, y conoce todo el modelo, el simple hecho de haber sido estructurador del nuevo modelo, se conoce todo, para nosotros de verdad es una alegría que el doctor Bayona haya llegado como vicepresidente”.