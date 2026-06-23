Colombia ¿cerca o lejos de los mejores?, El Pulso del Fútbol 23 de junio de 2026 00:00:00 30:55 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la previa al partido de Colombia frente a la República del Congo. César dijo: “Portugal hoy demostrar una contundencia absoluta, no digamos que como Portugal ganó 5-0 a Uzbekistán el 3-1 de nosotros es muy malo es un resultado muy bueno para comenzar”. Sobre el tema Steven agregó:” No en cuanto a resultado no tengo ningún problema con el 3-1 pero si con la manera yo creo que se vio más solvente Portugal que a Colombia frente a Uzbekistán ”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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