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23 jun 2026 Actualizado 20:57

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El Pulso del Fútbol, 23 de junio de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa del partido Colombia vs República del Congo.

La Selección Colombia tiene impresionante invicto frente a selecciones europeas: ¿Podrá mantenerlo? / FCF

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Colombia ¿cerca o lejos de los mejores?, El Pulso del Fútbol 23 de junio de 2026

Colombia ¿cerca o lejos de los mejores?, El Pulso del Fútbol 23 de junio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la previa al partido de Colombia frente a la República del Congo. César dijo: “Portugal hoy demostrar una contundencia absoluta, no digamos que como Portugal ganó 5-0 a Uzbekistán el 3-1 de nosotros es muy malo es un resultado muy bueno para comenzar”. Sobre el tema Steven agregó:” No en cuanto a resultado no tengo ningún problema con el 3-1 pero si con la manera yo creo que se vio más solvente Portugal que a Colombia frente a Uzbekistán ”.

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