Distrito suspende obras ilegales en zona de protección de quebrada en San Antonio de Prado

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín ordenó la suspensión inmediata de dos construcciones que se adelantaban sin licencia urbanística en el corregimiento de San Antonio de Prado, luego de comprobar que estaban ubicadas dentro del retiro de protección ambiental de la quebrada La Chorrera.

Las edificaciones se encontraban en una franja donde la normatividad establece una distancia mínima de 30 metros respecto a la fuente hídrica, una zona que además ha sido intervenida por el Distrito con obras para mitigar riesgos asociados a las lluvias y al aumento de caudales.

Uno de los casos incumplió una suspensión previa

Durante las labores de inspección, las autoridades detectaron que en uno de los predios los trabajos continuaban pese a que ya existía una orden de suspensión y sellamiento.

La administración distrital advirtió que este tipo de actuaciones pueden derivar en procesos sancionatorios y multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de otras medidas administrativas.

“La protección de la vida siempre será la principal razón detrás de nuestras acciones de control urbanístico”, señaló el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, quien insistió en la importancia de verificar previamente el uso del suelo, las restricciones ambientales y la viabilidad técnica de cualquier proyecto constructivo.

Más de 1.600 metros cuadrados recuperados

La Alcaldía informó que durante la actual administración ha recuperado 1.697 metros cuadrados de espacio público en San Antonio de Prado.

Adicionalmente, se han ejecutado 120 remociones y realizado 229 recorridos de sensibilización para promover el cumplimiento de la normatividad urbanística en el corregimiento.

Solo en lo corrido de 2026, la Corregiduría de San Antonio de Prado ha ordenado 28 suspensiones de obra, soportadas en 35 informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial.

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