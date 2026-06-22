Nuevos representantes juveniles asumen curules especiales en Neiva

Neiva

La Alcaldía de Neiva llevó a cabo la posesión de dos nuevos integrantes del Consejo Municipal de Juventud, en un acto protocolario realizado en el despacho del mandatario local. La ceremonia tuvo como propósito fortalecer los espacios de representación juvenil y promover una participación más amplia de los distintos sectores poblacionales del municipio.

Durante la jornada, tomaron juramento Solangie Otálora Ramírez como representante de la curul especial étnica y Jorge Eduardo Angarita Silva en la curul destinada a jóvenes víctimas del conflicto armado. Con su llegada al organismo juvenil, se busca garantizar que estas poblaciones tengan una voz activa en los procesos de toma de decisiones.

Según Brenda Pardo, secretaria de la juventud, expreso que “el acto contó con la presencia de delegados de la Personería y de la Defensoría del Pueblo, entidades encargadas de velar por la transparencia y el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Su acompañamiento reafirma el compromiso institucional con la democracia y la inclusión social”.

Desde la Secretaría de Juventud se resaltó la importancia de estas designaciones, al permitir una representación más diversa de las necesidades, propuestas y expectativas de los jóvenes neivanos. Asimismo, se destacó que los Consejos de Juventud continúan siendo escenarios fundamentales para impulsar iniciativas, ejercer control social y contribuir a la formulación de políticas públicas.