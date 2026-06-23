Centro Carter destaca gestión de resultados confiable y transparente en segunda vuelta colombiana

El Centro Carter felicitó a las autoridades electorales colombianas por la buena organización de la segunda vuelta presidencial del pasado domingo y destacó la participación récord registrada en unos comicios que, según el conteo preliminar, ganó el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

“Colombia registró una participación electoral récord del 63,6 %, junto con una histórica movilización ciudadana de jurados de votación, testigos electorales y observadores nacionales, complementada por un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país”, afirmó la directora de la Misión de Expertos del Centro Carter, Jennie Lincoln, en una declaración.

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La organización destacó además el despliegue de las fuerzas de seguridad y señaló que la jornada electoral se desarrolló de forma pacífica y bien organizada.

El papel de la autoridad electoral

El Centro Carter elogió a la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, por haber gestionado la segunda vuelta de manera “eficiente y transparente” en un corto plazo y subrayó que la votación pudo realizarse en todo el territorio nacional y en el exterior pese a los desafíos de seguridad presentes en algunas regiones.

“El sistema de gestión de resultados demostró ser confiable, transparente y plenamente trazable. El personal electoral transmitió los resultados preliminares a los centros de recepción telefónica, alcanzando una cobertura del 95 % en aproximadamente una hora tras el cierre de la votación”, destaca el Centro.

Por esta línea agregan que:

Las actas de mesa se digitalizaron y publicaron en línea con rapidez.

con rapidez. Los partidos políticos pudieron seguir en tiempo real el proceso de consolidación de resultados.

de consolidación de resultados. Las comisiones escrutadoras comenzaron su labor de verificación, comprobando e introduciendo en presencia de representantes de las candidaturas la información contenida en las actas electorales.

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Según los resultados preliminares citados por la misión, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,66 % de los votos frente al 48,70 % conseguido por el izquierdista Iván Cepeda, aunque recordó que los resultados definitivos se conocerán una vez concluya el escrutinio.

El Centro Carter publicará un informe final con recomendaciones una vez termine el proceso electoral colombiano.