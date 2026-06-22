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22 jun 2026 Actualizado 18:25

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Clodoaldo: Neymar eleva a Brasil, pero el equipo puede ser más colectivo sin él

Sobre el entrenador Carlo Ancelotti, destacó su confianza en el manejo del grupo y la importancia de jugadores tácticamente integrados como Raphinha

Clodoaldo: Neymar eleva a Brasil, pero el equipo puede ser más colectivo sin él

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El exfutbolista brasileño Clodoaldo, integrante histórico de la selección campeona del mundo en 1970 junto a Pelé, Gérson, Rivelino, Jairzinho y Tostão, en entrevista con 6AM W, analizó el presente del fútbol internacional y el impacto de los nuevos formatos de competición.

Clodoaldo expresó dudas sobre el aumento del número de selecciones en los Mundiales modernos, “muy largo” y que, hasta ahora, la “condición física” parece estar pesando más que la calidad técnica en varios partidos.

Además, se refirió al presente de la selección brasileña y al papel de Neymar, afirmando que su presencia eleva significativamente el nivel ofensivo del equipo. Sin embargo, consideró que Brasil puede funcionar mejor colectivamente sin él si no está al 100%.

Sobre el entrenador Carlo Ancelotti, destacó su confianza en el manejo del grupo y la importancia de jugadores tácticamente integrados como Raphinha, cuya ausencia podría afectar más en lo táctico que en lo técnico.

En el análisis de selecciones africanas, el campeón del mundo de 1970 reconoció su crecimiento físico y técnico, advirtiendo que podrían dar sorpresas en fases decisivas.

Escuche la entrevista completas AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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