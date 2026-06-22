Jornada electoral transcurrió en completa normalidad y bajo estrictas medidas de seguridad

Neiva

Un parte de tranquilidad a la opinión pública al informar que la jornada electoral se desarrolló con total calma y sin hechos que alteraran el orden público. Tanto en la zona urbana como en la rural, los ciudadanos pudieron acudir libremente a las urnas para ejercer su derecho fundamental al voto, siempre con el acompañamiento de las autoridades.

De igual manera, se informó que en la ciudad de Neiva se realizaron cuatro capturas, dos por orden judicial y dos en flagrancia, una por porte de estupefacientes y otra por falsedad en documento público. Las autoridades precisaron que ninguno de estos procedimientos tuvo relación con la jornada electoral. Además, se impusieron 13 órdenes de comparendo a ciudadanos que infringieron las normas electorales mediante actos de propaganda en lugares no autorizados u otras conductas contrarias a la ley.

Ferney Ducuara, secretario de gobierno de Neiva, comento que “las autoridades también destacaron la alta participación ciudadana registrada en varios puestos de votación y resaltaron el comportamiento ejemplar de la comunidad. Gracias al compromiso de los votantes y al respeto por las normas, no se reportaron incidentes que afectaran la seguridad ni el normal desarrollo del proceso democrático”.

Finalmente, se confirmó el inicio del proceso de escrutinio en el lugar dispuesto para tal fin, con la participación de autoridades electorales, jueces, magistrados, testigos electorales y observadores nacionales e internacionales. Paralelamente, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación mantienen un robusto dispositivo de seguridad para garantizar la transparencia del proceso.