Artefacto explosivo fue lanzado contra Alcaldía y estación de Policía de Teruel, Huila

Neiva

Un artefacto explosivo de bajo poder fue lanzado este viernes hacia las instalaciones de la Alcaldía de Teruel, donde también funciona la estación de Policía. El hecho se registró en la tarde de este 07 de agosto y dejó a dos civiles con lesiones leves.

Los heridos fueron identificados como Paulo Andrés Guarnizo y Lucio Javier Cerqueta, técnicos particulares que adelantaban trabajos de mantenimiento a la red de internet de la Alcaldía en el segundo piso de la edificación. Ambos presentaron heridas por esquirlas en los miembros inferiores y reciben atención médica.

Según información preliminar entregada por las autoridades, el artefacto habría sido lanzado desde un dispositivo no tripulado. El coronel Mauricio Andrés Carrillo, comandante del departamento de policía Huila, confirmó que “de manera inmediata, nuestros uniformados activaron el Plan Defensa y en coordinación con las demás capacidades de la fuerza pública, se adelantan las acciones de verificación y control”.

La Policía Nacional rechazó el hecho y señaló que el ataque puso en riesgo tanto a la población civil como a los uniformados. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer quiénes estarían detrás de este hecho y determinar si existe relación con otros ataques registrados recientemente en el departamento.