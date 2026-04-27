Elecciones comunales en Neiva se desarrollaron con normalidad y solo una junta suspendió la votación

Neiva

La jornada de elecciones de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal en Neiva se desarrolló en medio de un ambiente de tranquilidad y normalidad, según el balance entregado por el personero de la ciudad, Jerson Andrés Bastidas. En total, más de 360 juntas estaban habilitadas para realizar este proceso democrático en distintos barrios y comunas del municipio.

De acuerdo con el funcionario, el cumplimiento de las reglas establecidas previamente por las organizaciones comunitarias superó el 95% de los procesos electorales, lo que permitió que la mayoría se llevara a cabo sin mayores contratiempos. La institucionalidad, incluida la Policía, la Personería y la administración municipal, acompañó de manera permanente el desarrollo de las votaciones.

Los inconvenientes que se presentaron durante el día estuvieron relacionados principalmente con inconformidades de algunos integrantes de las juntas frente a la forma en que se realizaban las votaciones o los horarios definidos. En varios casos, los ciudadanos solicitaron cambios en la modalidad del voto o la ampliación del tiempo de la jornada, situaciones que fueron mediadas por las autoridades.

La única situación que obligó a suspender el proceso electoral se registró en la Junta de Acción Comunal del barrio Calixto, donde persistieron desacuerdos entre los participantes, lo que llevó a que la misma organización tomara la decisión de detener la votación antes del mediodía. Las demás juntas lograron culminar sus elecciones y, en caso de inconformidad, los participantes podrán acudir a los mecanismos de impugnación establecidos.