Edgar Gómez Rodríguez, el parejo de Sanjuanero Huilense que baila con los ojos del alma

Neiva

Para Edgar Gómez Rodríguez, la discapacidad visual nunca ha sido un impedimento para vivir el folclor. Reconocido como el único parejo oficial con discapacidad visual del Reinado Nacional del Bambuco, ha dedicado años de su vida a preparar candidatas y a perfeccionar una técnica que le permite sentir cada movimiento del Sanjuanero más allá de lo que pueden ver sus ojos.

Su método se basa en el uso de otros sentidos. Mientras ensaya, el oído le permite seguir el ritmo y la comunicación con la candidata, mientras que el tacto se convierte en una herramienta fundamental para identificar detalles de la coreografía. “Cuando uno baila con los ojos del alma, tú puedes ver en la oscuridad una luz muy al fondo que le avisa si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal”, afirmó.

Gómez reconoce que el trabajo no lo realiza solo. Detrás de cada presentación existe un equipo que le ayuda a identificar aspectos visuales que él no puede percibir. Sin embargo, destaca que la esencia del baile se construye entre la candidata y el parejo, quienes deben transmitir seguridad, coordinación y sentimiento en el escenario frente al público y al jurado.

Recientemente, Edgar Gómez alcanzó su segunda corona en el Reinado Popular del Bambuco junto a Laura Sofía Lizcano, un logro que se suma a una trayectoria construida con disciplina, perseverancia y amor por el folclor huilense. Para él, este reconocimiento representa el resultado de años de trabajo compartido y la materialización de un sueño que también hizo suyo. “Yo le decía a Sofía: ‘Sofi, no solamente es el sueño suyo, sino que es el mío también, porque es un trabajo que hicimos los dos desde el inicio’”, recordó.

Más allá de los títulos obtenidos, asegura que su principal propósito es representar a las personas con discapacidad y demostrar que las limitaciones no definen las capacidades de nadie. “Hoy me siento orgulloso de ser la voz líder de toda una población con discapacidad y decirles que somos personas capaces, luchadoras, berracas y emprendedoras, que le decimos al mundo entero: la limitación es mental”, expresó.