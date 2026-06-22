Gremios felicitaron a Abelardo de La Espriella y expresaron disposición a trabajar articuladamente
El Consejo Gremial hizo un llamado a rodear la institucionalidad tras conocer los resultados electorales de este domingo.
Distintos gremios económicos felicitaron al presidente electo Abelardo de La Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo y expresaron su disposición para trabajar “de manera articulada y constructiva con el nuevo Gobierno”.
El llamado del grupo de gremios fue a rodear la institucionalidad.
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“El Consejo Gremial Nacional invita a rodear a la Registraduría Nacional, a las autoridades electorales y a la institucionalidad democrática, y a contribuir a preservar la confianza ciudadana en el proceso electoral y en sus resultados”, aseveró el grupo de gremios en un comunicado.
En este mismo sentido, el sector empresarial reiteró su disposición para trabajar de manera constructiva con el nuevo Gobierno frente a los desafíos.
Para el Consejo Gremial, los desafíos pasan por el orden público, la seguridad física y jurídica, desarrollo social y sostenibilidad fiscal, mediante una agenda que impulse el crecimiento económico, fortalezca la confianza, promueva la inversión, genere empleo formal, mejore la competitividad y amplíe las oportunidades para todos los ciudadanos.
Otras reacciones de gremios
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...