Gremios felicitaron a Abelardo de La Espriella y expresaron disposición a trabajar articuladamente

Distintos gremios económicos felicitaron al presidente electo Abelardo de La Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo y expresaron su disposición para trabajar “de manera articulada y constructiva con el nuevo Gobierno”.

El llamado del grupo de gremios fue a rodear la institucionalidad.

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“El Consejo Gremial Nacional invita a rodear a la Registraduría Nacional, a las autoridades electorales y a la institucionalidad democrática, y a contribuir a preservar la confianza ciudadana en el proceso electoral y en sus resultados”, aseveró el grupo de gremios en un comunicado.

En este mismo sentido, el sector empresarial reiteró su disposición para trabajar de manera constructiva con el nuevo Gobierno frente a los desafíos.

Para el Consejo Gremial, los desafíos pasan por el orden público, la seguridad física y jurídica, desarrollo social y sostenibilidad fiscal, mediante una agenda que impulse el crecimiento económico, fortalezca la confianza, promueva la inversión, genere empleo formal, mejore la competitividad y amplíe las oportunidades para todos los ciudadanos.

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