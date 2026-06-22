Disturbios en Puerto Rellena, oriente de Cali tras elecciones: autoridades intervienen

Cali, Valle del Cauca

Luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, se registraron disturbios en el sector de Puerto Rellena, en el oriente de Cali, donde varias personas se congregaron para manifestarse y, posteriormente, protagonizaron actos de vandalismo contra infraestructura pública.

De acuerdo con los reportes preliminares, durante los hechos fueron derribadas dos cámaras de fotodetección pertenecientes a la Secretaría de Movilidad. Además, se presentaron bloqueos en la zona, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes ESMAD, llegaron al lugar junto con vehículos para restablecer la movilidad y el orden público. Durante el procedimiento se utilizaron agentes químicos para dispersar a las personas que permanecían en el sector.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que el principal foco de alteración del orden público se concentró en Puerto Rellena, donde se congregaron cerca de 4.000 personas. Según el mandatario, tras la intervención de las autoridades la aglomeración fue dispersada y el control del sector fue recuperado.

Eder también hizo un llamado a la calma y a la prudencia, invitando a la ciudadanía a no caer en pánico ni difundir información sin verificar, al señalar que la situación se encontraba focalizada en ese punto específico de la ciudad y que, en términos generales, Cali permanecía en tranquilidad.

Mientras tanto, en otros puntos de la ciudad continuaban concentraciones de ciudadanos celebrando los resultados electorales. Entre ellos, grupos de simpatizantes de Abelardo de la Espriella se reunieron en el sur de Cali, mientras que en sectores como la Loma de la Cruz también se reportaron aglomeraciones.

A través de redes sociales, habitantes del oriente de la ciudad destacaron la recuperación del control en Puerto Rellena tras los disturbios y los daños ocasionados a la infraestructura pública. Sin embargo, también circularon denuncias sobre la presunta presencia de algunos manifestantes que estarían intentando afectar otros elementos de infraestructura en el sector de Nuevo Latir, situación que es objeto de verificación por parte de las autoridades.