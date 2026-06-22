El Pulso del Fútbol, 22 de junio de 2026

Tabla de posiciones del Grupo H en el Mundial 2026: Uruguay salvó agónico empate con Arabia Saudita. (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images) / Carmen Mandato - FIFA

El Pulso del Futbol (22/06/2026) 00:00:00 37:18 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre lo que pasó en la jornada de ayer y hoy en el mundial, destacaron la gran actuación de Messi, además , de analizar el partido de mañana de Colombia. César dijo: “Mañana James nos dará una gran satisfacción y hará un excelente partido”. Sobre el tema Steven agregó:“A James siempre lo criticamos a nivel futbolístico, pero siempre responde con la camisa de la selección”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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