El Pulso del Fútbol, 22 de junio de 2026
El Pulso del Fútbol analiza las selecciones sudamericanas y el nivel del mundial.
El Pulso del Futbol (22/06/2026)
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre lo que pasó en la jornada de ayer y hoy en el mundial, destacaron la gran actuación de Messi, además , de analizar el partido de mañana de Colombia. César dijo: “Mañana James nos dará una gran satisfacción y hará un excelente partido”. Sobre el tema Steven agregó:“A James siempre lo criticamos a nivel futbolístico, pero siempre responde con la camisa de la selección”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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