Precio del dólar en Colombia 19 de junio de 2026: Aumentan las cotizaciones al cierre de semana

De fondo: Imagen ilustrativa del dólar estadounidense, tomando como referencia el billete de 100 dólares, en el que aparece Benjamin Franklin (Crédito: Getty Images) / Sobre la imagen, fondo traslúcido de la bandera de Colombia.

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios promedios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este viernes 19 de junio de 2026 y el fin de semana, el cual destaca por ser la fecha en que se celebrará la segunda vuelta de elecciones presidenciales.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Dólar en Colombia cierra la semana aumentando este 19 de junio de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará alrededor de los $3.459,53 pesos (COP) para este viernes 19 de junio de 2026. Esto representa un cierre al alza (ayer cotizó en $3.439,91 pesos).

Por otra parte, estos son los valores para intercambiar dólares en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,600 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Medellín: 3,610 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

3,610 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Cali: 3,400 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

3,400 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,530 pesos por compra y 3,590 pesos por venta.

3,530 pesos por compra y 3,590 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Por qué el dólar ha bajado recientemente?

Caracol Radio se contactó con Estudios Económicos Davivienda y explicaron que hubo un debilitamiento global; además, el índice de DXY, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas fuertes, cayó cerca del 0.4% durante la jornada.

Este movimiento favoreció a varias monedas emergentes, entre ellas el peso colombiano, así como otras divisas como el real brasileño y el rand sudafricano, que también registraron apreciaciones frente al dólar.

Téngase en cuenta que, aún a la fecha, las tasas de interés se mantienen en el 11.25%, sin embargo, todo apunta a que la decisión será transitoria y que habrá un nuevo aumento durante junio y julio.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

El Banco de la República realiza sus informes con base en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que es un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo general en donde se ponderan las transacciones según su monto.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: