Corte condena a excongresista y a su hermano por abuso sexual prolongado contra un menor en Guaviare

El alto tribunal revocó decisiones absolutorias y ordenó más de 20 años de prisión contra los hermanos Jaime y Carlos Vásquez, tras acreditar un contexto de violencia sistemática durante 16 años.

La Corte Suprema de Justicia condenó a más de 20 años de prisión al excongresista y sacerdote Jaime Alonso Vásquez Bustamante y a su hermano Carlos Fernando Vásquez Bustamante por abuso sexual contra un menor de edad, en hechos ocurridos durante 16 años en Guaviare. La decisión incluyó la orden de captura inmediata de ambos, la cual se hizo efectiva en esa región.

El proceso, que se remonta a 2013, dio un giro tras la revisión de una demanda de casación interpuesta por la víctima, Francisco Javier Bohórquez. En instancias anteriores, los dos religiosos habían sido absueltos, pero la Sala Penal encontró fallas graves en la valoración probatoria realizada por el tribunal de segunda instancia.

De acuerdo con el fallo, el análisis previo desconoció elementos clave del expediente y desestimó de manera indebida el testimonio de la víctima. La Corte concluyó que el relato fue consistente y permitió evidenciar un contexto de violencia sistemática, así como un control prolongado ejercido por los condenados, especialmente en el ámbito económico.

El alto tribunal también cuestionó que la absolución se sustentara en la ausencia de signos físicos visibles de agresión. Según los magistrados, esa exigencia no es determinante en casos de abuso sexual y no puede restar credibilidad a la denuncia.

Asimismo, la Corte rechazó la interpretación según la cual la falta de resistencia por parte de la víctima implicaría consentimiento. En su análisis, indicó que no existen patrones únicos de comportamiento frente a este tipo de hechos y que la ausencia de oposición no invalida la ocurrencia del delito.

Con estos argumentos, la Corte Suprema revocó las decisiones anteriores y emitió una condena en contra de los dos sacerdotes, cerrando un proceso judicial que se extendió por más de una década.