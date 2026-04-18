Capturan a hombre por acceso carnal violento agravado contra su hijastra menor de edad en Santander

En desarrollo de la ofensiva institucional contra los delitos sexuales en Santander, la Policía Nacional logró la captura por orden judicial de un hombre de 44 años en zona rural del municipio de Sabana de Torres, señalado por el delito de acceso carnal violento agravado.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con el Ejército Nacional y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación. La captura se hizo efectiva en la vereda La Moneda, donde los uniformados ubicaron al requerido en vía pública y procedieron a hacer válida la orden emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal Mixto de Barrancabermeja.

Según las autoridades, el detenido fue identificado tras labores de verificación y seguimiento. Una vez confirmada su identidad, fue puesto a disposición de la autoridad competente.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos por los cuales era requerido se remontan al año 2013. En ese momento, el hoy capturado, presuntamente, habría abusado de una menor de edad aprovechando su rol como padrastro y la ausencia de la madre de la víctima.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso una medida no privativa de la libertad, consistente en presentaciones periódicas ante la autoridad judicial.

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El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que este resultado evidencia el trabajo articulado entre las instituciones para ubicar a personas requeridas por la justicia, especialmente en casos que afectan gravemente la integridad de los ciudadanos.

La Policía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que atente contra la seguridad, con el fin de fortalecer la acción de las autoridades en el territorio.