China expresa disposición para trabajar con el próximo gobierno colombiano

El gobierno chino celebró el desarrollo de la segunda vuelta presidencial y reiteró sus deseos de mantener y fortalecer relaciones a largo plazo con Colombia. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El Gobierno chino aseguró que está “dispuesto a trabajar con el nuevo Gobierno colombiano para impulsar el desarrollo continuo de los vínculos bilaterales”, después de que el ultraderechista Abelardo de la Espriella se proclamase vencedor en las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun felicitó hoy en una rueda de prensa al país sudamericano “por el buen desarrollo de la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales”.

Guo aseveró que China “siempre ha considerado sus relaciones con Colombia desde una perspectiva estratégica y de largo plazo”.

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Potencias mirando a Colombia

Al igual que China, Estados Unidos también destacó la jornada electoral en Colombia. El presidente Donald Trump se pronunció sobre De la Espriella, asegurando que será un “gran presidente” y anticipó que la relación bilateral será “mucho mejor” que con el Gobierno de Gustavo Petro.

El republicano, que se refirió a De la Espriella por su apodo, El Tigre, explicó en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval que habló con él por teléfono el domingo por la noche y que este le agradeció el respaldo electoral brindado durante la campaña.

Trump calificó a De la Espriella como “un buen hombre” y afirmó que es “un honor” para él que haya ganado tras haberle expresado públicamente su apoyo.

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“Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple”, señaló el mandatario al explicar su respaldo.

“Dijo cosas muy buenas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos, muy, muy contundente. Y ganó una elección en Colombia que, no sé, sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad anoche”, añadió.

Preguntado sobre qué espera de la relación entre Estados Unidos y Colombia, Trump respondió: “Mucho mejor. Será un gran presidente”.