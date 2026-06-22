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22 jun 2026 Actualizado 16:14

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Comunidades indígenas del Cauca pidieron vigilancia al proceso de escrutinio

Después de conocer los resultados del preconteo de las presidenciales, el CRIC convocó a organizaciones indígenas, comunidades afros, estudiantes y sindicatos a trabajar juntos y ejercer veeduría sobre el proceso.

El CRIC se pronunció tras los resultados de las elecciones presidenciales.Crédito: Consejo Regional Indígena del Cauca.

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El CRIC se pronunció tras los resultados de las elecciones presidenciales.Crédito: Consejo Regional Indígena del Cauca.
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Los pueblos indígenas del Cauca hicieron un llamado a las organizaciones sociales para intensificar la vigilancia colectiva y la veeduría permanente mientras avanzan los escrutinios. El preconteo muestra como ganador a Abelardo De La Espriella por un margen pequeño que para las comunidades ancestrales que anunciaron movilizaciones, no es concluyente.

El preconteo es de carácter informativo y no constituye un resultado oficial de la elección presidencial”, argumenta el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en un comunicado.

Según esta organización, el llamado es a los pueblos indígenas, a las comunidades afros, los sindicatos y los estudiantes para que se pueda la veeduría permanente al proceso a través de la unión.

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“Es momento de unidad, la movilización democrática y la defensa del mandato popular expresado en las urnas. Cada voto cuenta y debe ser protegido”, se lee en el comunicado del CRIC.

Asimismo, esta comunidad calificó de histórica la jornada electoral, que en la región caucana dejó como ganadora a la fórmula Iván Cepeda y Aida Quilcué con más de 585 mil votos.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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