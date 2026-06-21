Hallan material de guerra abandonado en la vía entre Gigante y Neiva

Neiva

En el contexto del Plan Democracia, en el municipio de Gigante se adelantaban puestos de control sobre la ruta nacional 45, vía Gigante-Neiva, cuando unidades de tránsito y de la estación local fueron alertadas sobre la presencia de dos bolsas abandonadas a un costado de la carretera.

Según la información confirmada por el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, “gracias a información aportada por la comunidad se logró la ubicación de dos bolsas abandonadas por ocupantes de un vehículo, quienes al notar la presencia policial en el sector arrojaron dichos elementos y emprendieron la huida”.

Al verificar el contenido, fueron encontrados más de 1.300 cartuchos para diferentes tipos de fusil, tres explosivos improvisados, radios de comunicación, varios proveedores para armamento de largo alcance, así como chalecos tácticos y dos uniformes pixelados tipo camuflado.

De acuerdo con el reporte oficial, el material hallado pertenecería presuntamente a un grupo armado organizado y representaba un riesgo para la seguridad y la convivencia en el departamento. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123, donde se garantiza reserva de la información.