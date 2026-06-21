Autoridades investigan presuntas amenazas a votantes en el nororiente de Medellín

En la ciudad hay 1.839.000 ciudadanos habilitados para votar. Estarán dispuestas más de 5.150 mesas de votación en 216 puestos, de los cuales 194 son urbanos y 22 rurales.

Medellín

En el marco de la decisiva jornada de la segunda vuelta presidencial en Colombia, las autoridades de seguridad han desplegado un operativo especial en el nororiente de Medellín. La intervención urgente se da tras una grave denuncia pública realizada por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien alertó sobre presuntas intimidaciones y amenazas a los sufragantes por parte de estructuras criminales que operan en esta zona de la capital de Antioquia.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el mandatario local, las situaciones de coacción se presentaron cuando varios ciudadanos intentaban ingresar a sus respectivos puestos de votación portando la camiseta de la Selección Colombia. El alcalde Federico Gutiérrez detalló que presuntos integrantes de bandas delincuenciales abordaron e intimidaron a estas personas con el fin de interferir en su derecho libre al voto, en un día crucial donde el país define su rumbo político.

Ante la gravedad de los hechos informados por el alcalde, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en coordinación con el Ejército Nacional, intensificó de inmediato la vigilancia y los patrullajes en el perímetro de las mesas de votación afectadas en el nororiente. Las fuerzas de seguridad confirmaron que ya se adelantan las labores de búsqueda, seguimiento y plena identificación de los responsables de estos actos de constreñimiento al elector.

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Federico Gutiérrez envió un mensaje contundente de tranquilidad y firmeza a la ciudadanía de Medellín, instando a la población a salir a las urnas de manera masiva y sin temores. En sus declaraciones, el mandatario enfatizó que quienes tienen miedo son los criminales que intentan sabotear la democracia con prácticas extorsivas y aseguró que las acciones de su administración irán firmemente “de frente” contra las redes de delincuencia organizada que operan en los barrios.

Finalmente, el alcalde de Medellín señaló que esta jornada electoral representa un momento clave para el restablecimiento del orden, la legalidad y la esperanza en los territorios más vulnerables de la ciudad. Gutiérrez manifestó de forma tajante que la prioridad de la institucionalidad es garantizar plenamente los derechos y la protección de los ciudadanos que cumplen con la Constitución y la ley, advirtiendo que los grupos delincuenciales se quedarán sin ningún tipo de garantías bajo el peso de la justicia.