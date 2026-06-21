Tres capturados por presuntos delitos electorales: Fiscalía

Fiscalía entrevistará a menores de apartamento donde denunciaron presunto abuso en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación informó que, durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta, tres personas fueron capturadas por presuntos delitos electorales.

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“La Fiscalía registra tres capturas por conductas relacionadas con el certamen democrático. Se trata de un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, Meta, un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida, Guainía y un hombre que destruyó una urna en Valledupar, Cesar”, señaló el ente acusador.

Además, se conoció que se han materializado 31 capturas de personas que tenían órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos.

Las detenciones se produjeron en Bogotá, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.

De otro lado, en Cantagallo, Bolívar, uniformados del Ejército Nacional incautaron 114 millones de pesos que eran transportados por tres personas en una camioneta.

Debido a esto, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos busca verificar el origen y el eventual destino de los recursos.

Ricaurte, Nariño

La Fiscalía informó que los grupos de policía judicial verifican una información recibida sobre una presunta intimidación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal contra jurados de votación en Ricaurte, Nariño.

“Esta situación también fue puesta en conocimiento de la fuerza pública y de la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en el municipio”, afirmó.

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Por último, se conoció que los mecanismos de identificación implementados permitieron ubicar a 16 personas que acudieron a ejercer su derecho al voto y figuraban como desaparecidas en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena.