Capturan a funcionario de Fiscalía por presuntamente solicitar dinero en un proceso en Montería

Capturan a funcionario de Fiscalía por presuntamente solicitar dinero para "favorecer en un caso de violencia intrafamiliar" en Montería. Foto: Colprensa (referencia).

Montería

Caracol Radio conoció que un funcionario adscrito a la Fiscalía 17 Local CAIVAS en Montería fue capturado el pasado 18 de junio por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.

Según la investigación adelantada por Fiscalía, el capturado, al parecer, habría exigido dinero a una persona para “favorecerla” en un proceso en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Los hechos se habrían registrado en mayo del año 2026 en la ciudad de Montería.

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“El funcionario le habría indicado a esta persona que el caso estaba delicado y que pronto expedirían orden de captura. Le aseguró que la única forma de liberarse y cambiar la versión de los hechos era que él y su compañera entregaran la suma de 4 millones de pesos”, se detalla en la investigación.

Por lo anterior, el funcionario fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para dar continuidad al respectivo proceso.