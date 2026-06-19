¡Recuerde! El domingo de elecciones, el Metro de Medellín será gratuito entre las 5 a.m. y las 6 p.m

Medellin

El Metro de Medellín recuerda a la ciudadanía que el sistema masivo de transporte será gratuito durante el día el próximo domingo de elecciones. Pero tenga en cuenta que solo será entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Esto ayuda a que las personas puedan realizar los desplazamientos a sus puestos de votación en caso de que no estén registrados cerca de sus lugares de residencia.

Tenga en cuenta que el servicio de los trenes comienza su operación comercial a las 5 a.m. hasta las 10 p.m., sin embargo, la tarifa gratuita es solo hasta las 6 p.m. del 21 de junio.

“La medida solamente aplicará para las líneas A y B del metro, línea t, tranvía a Ayacucho, y para los metrocables de las líneas H, J, K, M y P, que trabajarán desde las 7 de la mañana”, manifestó Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín.

El sistema de transporte aclara que las rutas que no están exentas de la tarifa de cero pesos son: las líneas 1, 2 y O de buses, tampoco para la línea L (Arví), ni en las cuencas 3 y 6.