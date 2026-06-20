Tabla de posiciones Mundial 2026 Grupo F: Así quedó luego de la goleada de Países Bajos a Suecia

Se disputó el primer partido por la segunda fecha del Grupo F entre Países Bajos y Suecia, que dejó como vencedor a los neerlandeses, 5 goles a 1. Con esta victoria, el equipo suma sus primeros tres puntos de la competencia y es líder parcial de su zona.

El segundo juego entre Japón y Túnez será el último de la jornada de hoy 20 de junio; el juego está programado para las 11:00 p.m., hora colombiana.

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Países Bajos 5 - 1 Suecia

Países Bajos dejó atrás el empate frente a Japón ocurrido en la primera fecha de la fase de grupos y sumó sus primeros tres puntos luego de vencer 5-1 a la selección de Suecia, que venía de vencer por el mismo marcador a Túnez, en la primera jornada.

En el Estadio NRG de la ciudad de Houston, los neerlandeses abrieron el marcador muy temprano; al minuto 6, Cody Gakpo logró desbordar y centrar al área, donde se encontraba Brobbey para mandarlo al fondo de la red; el mismo jugador fue el encargado de poner el 2-0. Suecia trató de alcanzar el marcador antes del final del primer tiempo; sin embargo, el juez lo anuló por fuera de lugar.

El inicio del segundo tiempo también fue dominado por los dirigidos por Ronald Koeman; tan solo dos minutos después de haberse reanudado el compromiso, Gakpo volvió a vencer al arquero sueco, para el 3-0 parcial. El 4-0 llegó solo siete minutos después; en el minuto 54′, Gakpo nuevamente anotó luego de ataque de Crysencio Summerville.

Suecia logró manejar una parte del encuentro tras el ingreso de Anthony Elanga; el jugador del Newcastle marcó el único tanto del equipo sueco luego de recibir un pase de Alexander Isak para rematar por encima del arquero. El partido terminó 5-1 luego del último gol de la ‘Naranja Mecánica’, anotado por Crysencio Summerville.

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Tabla de posiciones Grupo F

Países Bajos es líder parcial de la tabla de clasificaciones, y está cerca de cerrar su participación en la siguiente ronda del torneo mundial.