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20 jun 2026 Actualizado 20:14

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Tabla de posiciones Mundial 2026 Grupo F: Así quedó luego de la goleada de Países Bajos a Suecia

Países Bajos logró sumar su primera victoria en la Copa Mundial y sumar tres puntos.

Cody Gakpo of Netherlands celebrates after scoring his team&#039;s third goal during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Sweden at Houston Stadium on June 20, 2026 in Houston, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Cody Gakpo of Netherlands celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Sweden at Houston Stadium on June 20, 2026 in Houston, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Cody Gakpo of Netherlands celebrates after scoring his team&#039;s third goal during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Sweden at Houston Stadium on June 20, 2026 in Houston, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)
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Se disputó el primer partido por la segunda fecha del Grupo F entre Países Bajos y Suecia, que dejó como vencedor a los neerlandeses, 5 goles a 1. Con esta victoria, el equipo suma sus primeros tres puntos de la competencia y es líder parcial de su zona.

El segundo juego entre Japón y Túnez será el último de la jornada de hoy 20 de junio; el juego está programado para las 11:00 p.m., hora colombiana.

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Países Bajos 5 - 1 Suecia

Países Bajos dejó atrás el empate frente a Japón ocurrido en la primera fecha de la fase de grupos y sumó sus primeros tres puntos luego de vencer 5-1 a la selección de Suecia, que venía de vencer por el mismo marcador a Túnez, en la primera jornada.

En el Estadio NRG de la ciudad de Houston, los neerlandeses abrieron el marcador muy temprano; al minuto 6, Cody Gakpo logró desbordar y centrar al área, donde se encontraba Brobbey para mandarlo al fondo de la red; el mismo jugador fue el encargado de poner el 2-0. Suecia trató de alcanzar el marcador antes del final del primer tiempo; sin embargo, el juez lo anuló por fuera de lugar.

El inicio del segundo tiempo también fue dominado por los dirigidos por Ronald Koeman; tan solo dos minutos después de haberse reanudado el compromiso, Gakpo volvió a vencer al arquero sueco, para el 3-0 parcial. El 4-0 llegó solo siete minutos después; en el minuto 54′, Gakpo nuevamente anotó luego de ataque de Crysencio Summerville.

Suecia logró manejar una parte del encuentro tras el ingreso de Anthony Elanga; el jugador del Newcastle marcó el único tanto del equipo sueco luego de recibir un pase de Alexander Isak para rematar por encima del arquero. El partido terminó 5-1 luego del último gol de la ‘Naranja Mecánica’, anotado por Crysencio Summerville.

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Tabla de posiciones Grupo F

Países Bajos es líder parcial de la tabla de clasificaciones, y está cerca de cerrar su participación en la siguiente ronda del torneo mundial.

Pos.SelecciónPuntosDGPJ
1.Países Bajos 442
2.Suecia302
3.Japón101
4.Túnez0-41

Anamaria Rodríguez

Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...

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